«Запутанность политики»: политолог о решении Японии исключить «Азов»* из списка террористов

По мнению эксперта, такое решение, в частности, связано со стремлением перевести информационный фокус на другие политические проблемы.

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Политолог Артемий Атаманенко в беседе со «Звездой» прокомментировал решение Японии исключить украинский националистический батальон «Азов»* из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом ранее заявили в Службе безопасности страны.

«Здесь можно предположить, что такое заявление во многом связано с некоторой запутанностью японской политики, особенно внешней. Поскольку, многие годы до этого ключевым пунктом взаимодействия с Россией, пусть и негативным, оставались Курильские острова. Учитывая то, что сейчас Россия заявила, что никаких переговоров на эту тему в дальнейшем не будет, можно предположить, что такое очень эпатажное действие, связанное с запрещенной в России организацией, связано со стремлением перевести информационный фокус на другие сюжеты и так или иначе найти точки соприкосновения, чтобы поставить себя в более сильную позицию», - подчеркнул эксперт.

По словам политолога, в данной ситуации самым логичным будет решение не реагировать бурно на такую ситуацию, поскольку «известно, что Япония всегда имела очень своеобразное отношение к социализму и политическая история страны первой половины XX века крайне неоднозначная».

«Надо понимать, что Япония на этом фоне будет стремиться налаживать свои дипломатические связи с Украиной. Однако не до конца понятно, какой именно интерес у Японии в этом регионе есть. Решение крайне странное и, скорее всего, на нормализацию отношений между РФ и Японией мы надеяться уже не можем», - подытожил эксперт.

В Службе безопасности страны также указали, что справочник по международному терроризму является совокупностью данных из японских и зарубежных средств массовой информации, соответственно, в документе отсутствует независимая оценка.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.