В стране и мире SpaceX показала видео стыковки корабля Crew Dragon с МКС Анна Касаткина Стыковка произошла, когда МКС находилась над центральной частью Атлантического океана. © Видео: SpaceX, twitter © Фото: SpaceX, twitter Читайте нас на: Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Это произошло спустя 21 час после запуска корабля ракетой-носителем Falcon 9, сообщает NASA. Трансляция стыковки велась на сайте компании SpaceX. Как уточняет пресс-служба американского космического управления, стыковка задержалась примерно на 45 минут из-за технических проблем. Стыковка произошла, когда МКС находилась над центральной частью Атлантического океана. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 апреля. Это первый полностью коммерческий рейс на МКС. На МКС отправились бывший астронавт NASA и вице-президент компании-оператора миссии Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, бизнесмен из Штатов Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Предполагается, что они проведут на орбите около недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика