На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс

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Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Караневал во Флориде. В рамках проекта она доставит на Международную космическую станцию (МКС) одного бывшего астронавта и еще трех космических туристов.

Старт ракеты дан в 11.17 по времени Восточного побережья США (18.17 мск). Прямая трансляция запуска велась на сайте SpaceX. Как уточнили в компании, Falcon 9 осуществляет свой пятый полет, а капсула корабля Crew Dragon уже дважды побывала на орбите.

Это первый полностью коммерческий рейс на МКС. Оператором миссии выступила Axiom Space, которая осуществляет первый из двух закрепленных контрактом с NASA рейсов космических туристов на МКС.

На борту Crew Dragon находятся бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, бизнесмен из Штатов Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Предполагается, что они проведут на орбите около недели.

Ранее глава SpaceX Илон Маск выразил обеспокоенность инфляционным давлением в сфере сырья и логистики ввиду антироссийских санкций.