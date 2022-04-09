В Турции предупредили о возможной катастрофе из-за украинских мин

По мнению Джихата Яйчы, если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей.

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Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил, что в проливе Босфор возможна крупная катастрофа из-за дрейфующих мин в Черном море. Он утверждает, что их пустила украинская сторона.

«Принимаются необходимые меры. Однако стопроцентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей», - цитирует его слова издание Gercek Gundem.

Он напомнил, что 2,5% сырой нефти поставляется в мир через турецкие проливы. В связи с этим для мира сложилась критическая ситуация, подчеркнул отставной контр-адмирал. У него также нет сомнений в том, что пустила мины в море именно украинская сторона, у России нет причин для этого.

«Зачем России мешать собственной торговле, оставляя мины в Черном море? Россия обеспечивает транспортировку по морю как сырой нефти, энергоносителей, зерна, так и других экспортно-импортных товаров», - отметил он.

В конце марта в Минобороны России заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран.

В военном ведомстве отметили, что с учетом незнания президентом Украины реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных необходимо официально сообщить, что же произошло с украинскими минами.