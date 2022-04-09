В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции предупредили о возможной катастрофе из-за украинских мин

Виктория Ивашечкина
15:49 09.04.2022
По мнению Джихата Яйчы, если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей.
В Турции предупредили о возможной катастрофе из-за украинских мин
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил, что в проливе Босфор возможна крупная катастрофа из-за дрейфующих мин в Черном море. Он утверждает, что их пустила украинская сторона.

«Принимаются необходимые меры. Однако стопроцентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей», - цитирует его слова издание Gercek Gundem

Он напомнил, что 2,5% сырой нефти поставляется в мир через турецкие проливы. В связи с этим для мира сложилась критическая ситуация, подчеркнул отставной контр-адмирал. У него также нет сомнений в том, что пустила мины в море именно украинская сторона, у России нет причин для этого.

«Зачем России мешать собственной торговле, оставляя мины в Черном море? Россия обеспечивает транспортировку по морю как сырой нефти, энергоносителей, зерна, так и других экспортно-импортных товаров», - отметил он.

В конце марта в Минобороны России заявили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран.

В военном ведомстве отметили, что с учетом незнания президентом Украины реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных необходимо официально сообщить, что же произошло с украинскими минами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией
15:33 В стране и мире
Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России
15:30 В стране и мире
В ФТС подтвердили, что страны ЕС прекратили пропуск автомобилей с номерами России и Белоруссии
15:03 В стране и мире
Минкульт Франции оставил в стране две картины из коллекции братьев Морозовых
13:57 В стране и мире
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций против Москвы
Популярное
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.