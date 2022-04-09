Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Во время телефонного разговора главы государств затронули вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы.

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Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - говорится на сайте Кремля.

Кроме того, была подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

По итогам телефонного разговора президентов был также подтвержден взаимный настрой на продолжение взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений.

В конце марта Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Главы оборонных ведомств обеих стран обсудили пути стабилизации ситуации в Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье.