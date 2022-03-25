Шойгу обсудил пути стабилизации ситуации в Карабахе с азербайджанским коллегой

Согласно сообщению Минобороны России, также министры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и о гуманитарной обстановке в зоне ее проведения.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что главы оборонных ведомств обеих стран обсудили пути стабилизации ситуации в Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье.

Также министры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и о гуманитарной обстановке в зоне ее проведения.

Ранее Минобороны России публиковало кадры применения высокоточного оружия в специальной военной операции по защите Донбасса - на них видно уничтожение украинской артиллерийской батареи, а также командного пункта.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов