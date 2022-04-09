В ФТС подтвердили, что страны ЕС прекратили пропуск автомобилей с номерами России и Белоруссии

Новые европейские санкции коснулись автомобильных грузоперевозок по территории Евросоюза, в том числе транзитных.

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Таможенные службы ряда стран Европейского союза прекратили допуск на свою территорию автотранспорта, зарегистрированного в Росси и Белоруссии. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

«C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», - говорится в сообщении.

Указывается, что новые европейские санкции коснулись автомобильных грузоперевозок по территории Евросоюза, в том числе транзитных. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не сможет перемещать грузы по территории Евросоюза, уточнили в пресс-службе ФТС.

В то же время ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, которые осуществляют доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Кроме того, остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей, уточнили в ведомстве.

В ФТС пояснили, что транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только зарегистрированного в РФ автотранспорта.

Ограничения для автотранспортных компаний России вошли в пятый пакет санкций Евросоюза, опубликованный в пятницу, 7 апреля.