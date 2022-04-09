Минкульт Франции оставил в стране две картины из коллекции братьев Морозовых

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Две картины из коллекции братьев Морозовых останутся во Франции. Об этом сообщили в министерстве культуры страны.

Как отметили в ведомстве, одна картина принадлежит российскому бизнесмену. Полотно будет находится в стране до тех пор, пока активы ее владельца будут оставаться замороженными, подчеркнули в министерстве культуры.

По данным издания Le Monde, полотно принадлежит бизнесмену Петру Авену. Уточняется, что речь идет о картине «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского.

Вторая картина «Портрет Мики Морозовой» Валентина Серова принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине. Как подчеркивается, полотно останется во Франции, пока ее нельзя будет безопасно вернуть домой.

Однако Le Monde указывает, что вторая картина - это портрет Тимофея Морозова кисти Серова. Полотно было предоставлено Московским музеем авангардного искусства. Другая часть коллекции, состоящая из примерно 200 работ Гогена, Ренуара, Матисса или Ван Гога, не относится к делу и должна быть вывезена в Россию в ближайшее время.

Накануне сообщалось о том, что задержанные на таможне в Финляндии коллекции российских музеев вернутся в Россию. В Минкультуры страны уже приступили к организации процесса возврата.

Как сообщила глава ведомства Ольга Любимова, ожидается, что коллекции вернутся в Россию уже «в ближайшие выходные».