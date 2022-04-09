В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций против Москвы

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Расчеты с Москвой за газ из РФ в рублях не будет являться нарушением западной политической линии антироссийской санкций, так как у Венгрии с Россией установлен двусторонний контракт. Такое мнение с телеканалом CNN выразил представитель правительства страны Золтан Ковач.

Таким образом в Будапеште прокомментировали слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что страны, которые соблюдут требование Москвы о расчетах за голубое топливо в российской национальной валюте, таким образом нарушат введенные против РФ экономические санкции.

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними — это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — объяснил Ковач.

Напомним, что 23 марта, в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях. Путин поручил перевести на рубли оплату за голубое топливо к 31 марта.