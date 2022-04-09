Синоптик рассказал о погоде в апреле

По мнению эксперта Александра Ильина, в ближайшие дни в Москве еще ожидаются заморозки, но только в ночные часы.

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Синоптик Александр Ильин рассказал «Звезде» о погоде в апреле. По мнению эксперта, в ближайшие дни в Москве еще ожидаются заморозки, но только в ночные часы. В темное время суток в столице могут быть смешанные осадки: снег с дождем. Днем возможен только дождь.

«В ночные часы температура будет приближаться к нулевой отметке, местами - слабый минус. В ночные часы речь идет о небольших осадках смешенного характера: дождик и хлопья снега. Днем - только дождь и высокие апрельские температуры», - заявил он.

Синоптик также добавил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха местами может прогреться выше 13 градусов тепла. А к концу текущего месяца температура воздуха будет близка к летним значениям.

«На следующей неделе, к воскресенью, будет порядка +13-16 градусов. Даже будет превышать климатическую норму, а после 19-20 апреля и +18-22 градуса не исключены», - отметил эксперт.

Однако, по словам научного руководители Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такой температурный режим характерен для второй половины мая.