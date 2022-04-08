В стране и мире Как во второй половине мая: в Москву приходит весенняя погода Вадим Синицын В столичном регионе стоит ожидать теплой погоды до +15 градусов. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Восьмого апреля в Москву придет настоящая весенняя погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, стоит ожидать теплой погоды до +15 градусов. Такой температурный режим характерен для второй половины мая. «Температура будет выше нормы сразу на 6—8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причём второй половины месяца», - цитирует Вильфанда ТАСС. Второй месяц весны для Москвы и ряда российских регионов выдался холодным и снежным. В столице шли метели, из-за мокрого снега и переохлажденного дождя увеличилось количество ДТП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика