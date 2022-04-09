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Дайнеко спела для выздоравливающих участников спецоперации ВС РФ на Украине

Ян Брацкий
01:29 09.04.2022
Артистка отметила, что с удовольствием приедет оказать поддержку и в другие госпитали, если возникнет такая необходимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации, с участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик встретилась певица и актриса Виктория Дайнеко.

«Спасибо вам большое за вашу отвагу, за ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение», - сказал певица, обратившись со сцены к военнослужащим и врачам.

Творческая встреча с военнослужащими прошла в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в Одинцово Московской области. В беседе с журналистами Дайнеко отметила, что с удовольствием приедет оказать поддержку и в другие госпитали, если возникнет такая необходимость, а так же подчеркнула важность выступления артистов для скорейшего выздоровления военнослужащих.

«Когда мне предложили, сказали, что тут ребята, для которых можно спеть - я сразу согласилась. Мне кажется, что это наименьшее из того, что я могу сделать для них. Кто-то считает, что выздоравливать надо в тишине, а кому-то нужна поддержка. Я уверена, что чем больше артистов приедет, тем приятнее будет ребятам», - сказала певица.

Творческую эстафету актриса приняла у Народного артиста РФ Александра Розенбаума, Заслуженного артиста Юрия Гальцева и актера театра и кино Андрея Зиброва, выступивших накануне в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции  военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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