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«Лучшим воинам мира»: Розенбаум спел для проходящих лечение участников спецоперации на Украине

Ян Брацкий
05:40 08.04.2022
Вместе с ним участие в мини-концерте приняли Юрий Гальцев и Андрей Зибров, которые спели песни, прочитали стихи и пообщались с выздоравливающими военнослужащими.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Народный артист РФ Александр Розенбаум, Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров провели творческую встречу с участниками спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Артисты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ. Актеры исполнили известные песни, читали стихи и рассказы.

«Я нахожусь в Военно-медицинской академии, где трудится большое количество моих коллег, с которыми я очень дружен долгие годы. Поэтому для меня, как для доктора - это обязанность, мой долг и это моя правда медицинская и человеческая», - отметил Розенбаум.

В беседе с журналистами Андрей Зибров отметил, что выступление перед военнослужащими является его долгом.

«Я считаю - это мой долг, как актера, гражданина своего Отечества. Сомнений не было. Ребята и мы все должны стоять на страже и защищать русский мир, русский язык, нашу многонациональную цивилизацию», - подчеркнул  Зибров.     

Юрий Гальцев, в свою очередь, пожелал всем проходящим лечение военнослужащим скорейшего выздоровления, снова приобрести радость, теплоту друзей, родных и знакомых.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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