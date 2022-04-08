В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Штукатурка, рамы - на меня»: пенсионер рассказал, как выбрался из-под обстрела в Изюме

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
09:14 08.04.2022
На улице Партизанской, что на окраине Изюма, не осталось ни одного целого дома. Среди обломков живет местный пенсионер дядя Толя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пенсионер дядя Толя едва чудом остался живым после обстрела дома в городе Изюм в Харьковской области. На улице Партизанской, что на окраине населенного пункта, не осталось ни одного целого дома. Дядя Толя сейчас вынужден жить среди обломков.

«Я вылез, вылез оттуда и через второй этаж вылез наружу. Страшно было. Ну, штукатурка, потом рамы - все на меня. Ну живой», - рассказал дядя Толя.

Съемочная группа «Звезды» первая побывала в Изюме. Российские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям, они доставили в город более 60 тонн гуманитарного груза. 

Ранее «Звезда» показала кадры передвижения Т-72 по Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:09 В стране и мире
На шахте в Кузбассе обрушилась порода
08:18 В стране и мире
СМИ узнали, что США ищут в Европе советское оружие для отправки на Украину
08:14 В стране и мире
Видео
В храме Христа Спасителя началось отпевание Владимира Жириновского
07:34 Вопросы истории
Видео
«Не укладывается в голове»: документовед рассказала о новых архивах МО
07:04 В стране и мире
Видео
Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован
Популярное
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.