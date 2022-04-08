«Штукатурка, рамы - на меня»: пенсионер рассказал, как выбрался из-под обстрела в Изюме
Пенсионер дядя Толя едва чудом остался живым после обстрела дома в городе Изюм в Харьковской области. На улице Партизанской, что на окраине населенного пункта, не осталось ни одного целого дома. Дядя Толя сейчас вынужден жить среди обломков.
«Я вылез, вылез оттуда и через второй этаж вылез наружу. Страшно было. Ну, штукатурка, потом рамы - все на меня. Ну живой», - рассказал дядя Толя.
Съемочная группа «Звезды» первая побывала в Изюме. Российские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям, они доставили в город более 60 тонн гуманитарного груза.
Ранее «Звезда» показала кадры передвижения Т-72 по Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики.