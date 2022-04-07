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Экспорт своего варианта демократии: почему ленд-лиз для Украины выгоден Вашингтону

Анна Назайкина
13:19 07.04.2022
Законопроектом о ленд-лизе предполагается расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pexels
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Одобрение законопроекта о ленд-лизе Сенатом США может являться для американцев промежуточным итогом их внешней политики за последние годы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Артемий Атаманенко.

По его словам, Штаты продолжают поддерживать Украину не столько из-за ценности Украины самой по себе, как геополитической точки, как государства, сколько из-за возможности через нее конфликтовать с Россией и сдерживать ее.

Эксперт предположил, что в дальнейшем такая политика и будет продолжена Вашингтоном. Он также считает маловероятным, что США самостоятельно будут ввязываться в тот или иной конфликт, поскольку «их военная парадигма предполагает как можно больше периодов, когда война ведется не руками американцев».

По словам Атаманенко, объемы военной и экономической помощи Украине будут постепенно увеличиваться. При этом ценность такого действия не столько экономическая, сколько политическая.

«Однако до тех пор, пока конфликт идет, пока конфликт затягивается... длительность такого конфликта для американцев является наибольшей политической выгодой», - сказал он.

Повестку военного конфликта использует президент США Джо Байден в попытках поднять свой рейтинг, который до сих продолжает опускаться до рекордно низких показателей, добавил политолог.

«Закон о ленд-лизе полностью называется “Закон о поддержке украинской демократии”. Поэтому здесь в первую очередь ценностно-политический аспект, и США пытаются через ленд-лиз делать то, что они делали всегда, - экспортировать свой вариант демократии», - заявил Атаманенко.

Эксперт считает, что, пока конфликт идет, США могут консолидировать Европу под своим руководством, «для этого используется такой разгон военной эйфории».

«Все больше и больше идет поддержка санкционной политики, идет призыв к введению новых санкций. Европа находится, по сути, под идеологическим и экономическим руководством США», - заключил политолог.

Ранее стало известно, что Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документом предполагается расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова впоследствии заявила, что Штаты и Североатлантический альянс давно готовились накачивать Украину оружием.

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