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Опубликованы кадры предположительного момента массовой стрельбы в Тель-Авиве

Виктория Ивашечкина
22:07 07.04.2022
По сообщениям СМИ, два человека погибли и четыре ранены в результате происшествия.
© Видео: twitter, Journalistcnyt © Фото: twitter, Journalistcnyt
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Опубликованы кадры предположительного момента массовой стрельбы в Тель-Авиве. По информации СМИ, два человека погибли, четыре ранены в результате трагедии.

Ранее появились сообщения о том, что в израильском Тель-Авиве произошла массовая стрельба. Государственная телерадиокомпания КАН сообщила, что стрельба произошла на улице Дизенгоф.

Полиция района призвала жителей не покидать свои дома. На данный момент личность стрелка не установлена.

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