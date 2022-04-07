По сообщениям СМИ, два человека погибли и четыре ранены в результате происшествия.

© Видео: twitter, Journalistcnyt © Фото: twitter, Journalistcnyt

Опубликованы кадры предположительного момента массовой стрельбы в Тель-Авиве. По информации СМИ, два человека погибли, четыре ранены в результате трагедии.

Ранее появились сообщения о том, что в израильском Тель-Авиве произошла массовая стрельба. Государственная телерадиокомпания КАН сообщила, что стрельба произошла на улице Дизенгоф.

Полиция района призвала жителей не покидать свои дома. На данный момент личность стрелка не установлена.