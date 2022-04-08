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США вывели из-под санкций ПО и оборудование для обмена сообщениями

Анна Назайкина
07:45 08.04.2022
Обмен в интернете включает видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов.
США вывели из-под санкций ПО и оборудование для обмена сообщениями
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из санкционного перечня в отношении Москвы транзакции, которые касаются технологий и интернет-оборудования, необходимых для обмена сообщениями.

«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», - говорится в сообщении.

Одновременно с этим министерство обнародовало расширение к списку санкций против России, в нем оказались восемь граждан РФ и 29 российских организаций. Речь идет о заморозке имущества и финансовых активов компаний, которые попали в санкционный список на территории Штатов.

Так, новые санкции Вашингтона затронули самого крупного в мире производителя алмазов – компанию «Алроса». Американским физ- и юрлицам предписывается прекратить операции с российской компанией до 7 мая текущего года.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии Запад ввел санкции против Москвы, в частности рестрикции затронули российские компании, банки и предпринимателей. Кроме того, многие зарубежные производители приняли решение об уходе с российского рынка.

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