Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса»

Американским физическим и юридическим лицам предписывается завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года.

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Новые санкции Вашингтона против Москвы коснулись самого крупного в мире производителя алмазов – российскую группу компаний «Алроса». Об этом говорится в заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.

Министерством была выпущена генеральная лицензия, в которой американским физ- и юрлицам предписывается прекратить проведение финансовых операций с российской компанией до 7 мая текущего года.

Новые ограничения в отношении крупнейшего производителя алмазов являются дополнением к уже объявленным ранее санкциям на привлечение капитала. Речь идет о заморозке имущества и финансовых активов компаний, которые попали в санкционный список на территории Штатов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии Запад ввел санкции против Москвы, в частности рестрикции затронули российские компании, банки и предпринимателей. Кроме того, многие зарубежные производители приняли решение об уходе с российского рынка.