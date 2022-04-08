«Не укладывается в голове»: документовед рассказала о новых архивах МО

Минобороны России опубликовало новые документы о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. Докладные записки и политдонесения, долгое время хранившиеся в архивах, под грифом «секретно», выложены на сайте военного ведомства.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

На пожелтевших страницах, набранных на печатной машинке или написанных от руки, когда-то стоял гриф «Совершенно секретно». Теперь каждый может узнать о деяниях украинских националистов в годы Великой Отечественной и после войны. Минобороны рассекретило документы.

В октябре 1944 Красная армия разгромила фашистов на Украине, но преступления на этом не закончились. По всей территории, освобожденной от вермахта, бандеровцы взяли на себя роль гитлеровцев и продолжили истреблять и свой народ, и все местное население. Вот короткая выдержка из послевоенного донесения.

Националисты проводили массовое истребление польского и еврейского населения, а также украинцев. Арестованный бандеровец Васюк Иван показал, что его отряд напал на польские деревни, в которых уничтожил около 1500 человек.

«Каждое село, каждое местечко, каждый город на Украине истек кровью от рук гитлеровцев. И как после этого то же самое с ними начали делать по сути свои же! Вот это не укладывается в голове», - рассказала Главный документовед Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

«Архивы помнят все…» - новый проект Минобороны. Ведомство обнародует данные обо всех зверствах на Украинской ССР.

«В документах есть многочисленные факты, которые подтверждают, как относились к своим братьям, сестрам, к мирному населению. Двумя бандитами был производен террористический акт над семьей инвалида Отечественной войны», - добавила Каяева.

В середине апреля в селе Славское бандитами была повешена в 800 метрах от дома 14-летняя девочка, а ее мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили. Эти данные предназначались для высшего армейского и политического руководства СССР, поэтому вся информация об убийствах тщательно проверялась. Бандеровцы мучили не только мирных людей, но и нападали на бойцов Красной армии, устраивали провокации и теракты.

«Группой бандеровцев были зверски убиты и зарыты на дороге трупы погибших. Были изрезаны языки, носы. И уши разрезаны, оторваны кисти рук. Были полусожжены», - сказала документовед.

Прошлое перекликается с днем сегодняшним - и сейчас на Украине совершают преступления в духе пособников нацистов времен войны. Кадры как пытают российских военнопленных вызывают ужас. Не просто жестокость - садизм.

Кажется, современные последователи Бандеры унаследовали от предков все самое худшее. И после войны террор продолжался. Сорок шестой год оказался особенно тяжелым - царили не только голод, разруха, но и засуха. Зерна собирали вдвое меньше довоенного уровня, а украинские националисты уничтожали сельхозтехнику, сжигали скот, срывали посевные.

Любой конфликт срывает маски, показывает истинное лицо. Публикации этих документов помогут сохранить историческую память о преступлениях националистов, о которых официальный Киев предпочитает не вспоминать, потому что, читая архивы, становится понятно - история повторяется.