Вопросы истории «Архивы помнят все…»: МО РФ опубликовало новые свидетельства преступлений националистов на Украине в годы войны Ян Брацкий Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все…» продолжает публиковать исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов. При освобождении Украинской ССР Красной Армии противостояли не только гитлеровские войска, но и многочисленные банды украинских националистов. Последние, своим методом борьбы выбрали террор и убийства своих соотечественников, который в том числе был направлен на мирное население. Оказавшись в глубоком тылу ушедших на запад советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе с ними, украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы. © Минобороны России Минобороны России продолжает публикацию исторических документов из фондов Центрального архива военного ведомства. В рамках историко-познавательного проекта «Архивы помнят все…» опубликованы новые рассекреченные исторические материалы, свидетельствующие о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, демонстрирующие их беспринципную жестокость и нечеловеческие методы достижения своих ложных целей. Ряд материалов описывают ход операций, проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел, по выявлению и ликвидации украинских националистических банд. У одного из убитых бандеровцев были изъяты документы, в числе которых программа действий националистических банд. «В связи с ситуацией на западе первостепенной задачей каждого члена УПА* вооружаться, усилить террор против совпартактива, уничтожать всех русских и украинцев независимо, присланный или местный, но активно помогает советской власти», - гласит документ. Нередко террористические акты, совершаемые одной бандой по подобным «программным установкам», достигали значительных масштабов. «Националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Арестованный бандеровец Васюк Иван Николаевич показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападение на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др., в которых уничтожил около 1500 человек жителей», - сообщается в донесении Политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 г. Кроме сухих статистических данных о преступлениях украинских националистов в опубликованных документах в подробностях представлены отдельные факты их изуверств, надругательства над телами убитых, особенно - над телами красноармейцев. © Минобороны России Так, один из примеров их жестокости показан в докладной записке члена Военного Совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов. В документе докладывается о засаде, в которую попал автомобиль с военнослужащими Красной Армии. «Группой бандеровцев лейтенант т. Мартынюк, старший сержант т. Сидоров и красноармейцы т.т. Черноморец и Аскеров были зверски убиты и зарыты на обочине дороги в районе боя. Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении», - сказано в записке. В другом архивном материале, в политдонесении политотдела Ровенского ОВК о действиях банд в Ровенской области по состоянию на 18 сентября 1944 года, описан случай, когда бандиты жестоко расправились над мирными жителями лишь за то, что те явились в военкомат. «Двух братьев Озарчук, проживающих в селе Пустомиты, за явку в РВК бандеровцы забрали из дома, их трупы были найдены в 4-х километрах от места их жительства. Одному из них бандеровцы отрубили голову, разрубили ее на 4 части и отрубили ноги», - приводятся подробности зверств националистов. Творя самый настоящий террор, украинские националисты убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев. Об этом свидетельствует донесение политотдела Дрогобычского ОВК от 16 ноября 1944 года. «В селе Новошино было сожжено хозяйство, а хозяйку бросили живьем в огонь. Сожгли за то, что ее родственник находится в истребительном батальоне при НКВД», - написано в рассекреченном акте. Некоторые исторические свидетельства показывают, что бандиты не давали мирным жителям малейшего права отказать им в сотрудничестве. «Войдя в дом местного жителя бандиты заставляли женщину-хозяйку дома быть их проводником по направлению села Боберка. Получив отказ женщины быть их проводником один из бандитов выстрелом из пистолета убил ее. Мужа этой женщины бандиты предупредили о том, чтобы он о происшествии никому не сообщал», - говорится в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 4 декабря 1946 года. Нередко националисты убивали совершенно невинных людей не за какие-то поступки, а только из-за ненависти. В документах также приведена краткая статистика действий бандеровцев в Дрогобычской области за короткий период послевоенной жизни страны - с 15 апреля по 5 июня 1946 года. За это время бандиты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. © Минобороны России Несмотря на успешные действия органов внутренних дел и армии, террористическая угроза со стороны украинских националистов сохранялась и после окончания войны, что подтверждается донесением Политического управления ВВС ВС СССР от 12 марта 1948 года, в котором сообщается об убийстве ефрейтора Ковальчука, ставшего жертвой нападения бандитов. «В сельский клуб, где находился Ковальчук, после окончания спектакля ворвалась вооруженная банда украинско-немецких националистов и учинила зверскую расправу над местными советскими активистами. Бандиты убили 8 активистов, в числе которых был и ефрейтор Ковальчук», - гласят архивные документы. Идя на преступления, украинские националисты переодевались в форму военнослужащих Красной Армии, тем самым пытаясь очернить и переложить обвинение за совершенные преступления на советское командование. В донесении начальника Политического управления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года отмечаются как характерные для них следующие действия. «Они, встретив военнослужащих Красной Армии, убивают их, предварительно издеваются над ними, забирают одежду, документы, ордена и медали», - написано в донесении. Несмотря на упорное сопротивление бандитов, предпринимаемые советской властью меры позволили навести порядок и ликвидировать остатки националистических банд. Для этого проводились различные операции, которым в опубликованных в разделе материалах отведено особое место. Так, органы НКВД для уничтожения националистов внедряли в их банды широкую агентурную сеть, с помощью которой были установлены их местоположения. В результате этой работы в короткий срок удалось ликвидировать 36 банд, уничтожить 3217 и пленить 1098 националистов. Ликвидация банд приводила к окончательному налаживанию мирной жизни, значительно повышала доверие местных жителей к советской власти. * ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика