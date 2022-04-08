«Архивы помнят все…»: МО РФ опубликовало новые свидетельства преступлений националистов на Украине в годы войны

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа.
Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все…» продолжает публиковать исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов. При освобождении Украинской ССР Красной Армии противостояли не только гитлеровские войска, но и многочисленные банды украинских националистов. Последние, своим методом борьбы выбрали террор и убийства своих соотечественников, который в том числе был направлен на мирное население.
Оказавшись в глубоком тылу ушедших на запад советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе с ними, украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.