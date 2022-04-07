Посол РФ в США оценил новые американские санкции против банков России

По мнению Анатолия Антонова, санкционная политика Вашингтона наносит вред международной экономики и подрывает возможности для сотрудничества с Москвой.

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против «Сбербанка» и «Альфа-банка» ударом по простым россиянам. Со слов дипломата, в этих банках большинство граждан РФ хранят свои сбережения.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример - ограничения против "Сбербанка" и "Альфа-банка", где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», - приводятся слова Антонова в сообщении посольства в Telegram.

Кроме того, санкционная политика США наносит прямой ущерб мировой экономике и подрывает возможности для взаимовыгодного международного сотрудничества с Москвой.

Сегодня Белый дом объявил о санкциях в отношении «Сбербанка» и «Альфа-банка». Это означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводит любые сделки с ними. Вдобавок Вашингтон вводит ограничения против представителей высшего руководства РФ и их детей.