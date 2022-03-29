Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области

Военные РФ помогли эвакуировать более сотни турецких и украинских граждан из Херсонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины.

На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте. Затем была обеспечена безопасность эвакуированных при перемещении на территорию России.

По прибытии в РФ один из граждан Турции поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.

«Все нормально, приехали до границы. Спасибо большое! Сопровождение было хорошее», - высказался мужчина.

Свою благодарность выразила и гражданка Украины, решившая воспользоваться возможностью выехать вместе с маленьким сыном на территорию России.

«Мы прошли все кордоны и КПП. Все было тихо и спокойно. Спасибо большое. Никто нас не трогал, никто не останавливал. Пролетели как пуля: за два с половиной часа до Крыма доехали. Это вообще сюрприз, честно говоря. Спасибо на этом!» - поблагодарила украинка.

Эвакуация организовывается в соответствии с обращениями посольств иностранных государств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины. Также принимаются заявки от местного населения, поданные в российскую военную комендатуру города Херсона.

Всего на территорию Крыма из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено около 600 граждан иностранных государств.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко.