Кунгуров дал концерт в госпитале Бурденко для участников спецоперации

По окончании концерта артист пообщался с военнослужащими, выразил слова благодарности за героизм, который они проявили в ходе специальной операции.

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Заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров провел творческую встречу с российскими военнослужащими, участвовавших в спецоперации на Украине. В настоящий момент они проходят лечение в филиале госпиталя имени Бурденко в Москве. Своим выступление в медучреждении артист присоединился к акции «Лучшим воинам мира» Министерства обороны РФ.

«Спасибо вам за ваше мужество. Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления», - обратился он к собравшимся в зале военнослужащим.

Артист исполнил такие известные народные песни, как «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По окончании концерта Кунгуров пообщался с военнослужащими, выразил слова благодарности за героизм, который они проявили в ходе специальной операции.

«Считаю, что ребята сейчас делают важную миссию. Своим пением и песнями военных лет, и эстрадными песнями подбодрить ребят, что бы они выздоравливали побыстрей. Пожелать им крепости духа, везения, удачи, силы, сказать, что мы вместе, мы за правое дело, они конечно настоящие герои, ангела хранителя и Христа им в помощь», - заявил оперный певец.

Напомним, что акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ, чтобы поддержать военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Во вторник, 5 апреля, раненых в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В.Мандрыка в столице посетил народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Он представил военнослужащим отрывки из спектаклей, прочитал стихи, исполнил несколько песен Владимира Высоцкого, а после пообщался с бойцами, посетил их в палатах.