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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции впервые доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных Сил РФ гумпомощь общим объемом более 45 тонн была доставлена наиболее нуждающихся жителям города и его окрестностей на грузовых автомобилях российского военного ведомства.

Местные жители, находясь без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости, несколько дней ожидали прибытие груза. В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми.

Населению передали предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты. Весь гуманитарный груз был распределен и передан нуждающимся жителям, после чего местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов жители Изюма с маленькими детьми вынуждены укрываться и прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях. По этой причине они боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания.

В результате обстрелов в Изюме были ранены мирные жители, уничтожены и повреждены несколько жилых домов, а также гражданских автомобилей. В момент проведения службы в Вознесенском соборе (построен в 1826 году) 122-мм мины пробили кладку купола, в результате чего пострадали несколько местных жителей.

Во время очередного ночного обстрела с позиций ВСУ и националистических батальонов по жилому району Изюма российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей в безопасное место. Всем пострадавшим гражданам была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов