Награды для героев: бойцы ЗВО получили ордена и медали за подвиги в ходе спецоперации на Украине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. За проявленные стойкость и героизм ордена и медали были вручены 16 солдатам, сержантам и офицерам. Военнослужащие удостоились Орденов Мужества, медалей Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалей Жукова и «За отвагу».

«Поздравляю всех с высокими наградами. Награды, которые подчеркивают преданность нашей Родине, преданность памяти наших дедов и отцов. Спасибо вам за службу. Есть хорошие слова: "Есть такая профессия - Родину защищать". И мы ее с вами защищаем щедро и достойно, о чем говорят ваши награды на груди. Мы посвятили свою жизнь, посвятили самих себя делу защиты Отечества. Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи. Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами», - сказал генерал-полковник Александр Журавлев, вручая награды отличившимся военнослужащим.

Один из награждаемых - военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения (МТО) - во время движения колонны попал под обстрел ВСУ. Машины доставляли на свои позиции боеприпасы и топливо для заправки танков.

«При подвозе боеприпасов, обеспечения горюче-смазочными материалами подверглись вражеским обстрелам. Загорелся бензовоз. Вывели из-под обстрела и эвакуировали экипажи машин. Первая реакция была - чтобы всех спасти, чтобы все остались живы», - сообщил он журналистам.

Один из командиров танка после церемонии награждения поделился своими впечатлениями.

«Мы выполнили свою боевую задачу. И даже не предполагали, что будем представлены к наградам. У всех очень боевое настроение. Главное, что со всеми военнослужащими и подразделениями есть взаимосвязь. Поддерживаем друг друга морально и физически. Никто ничего не боится», - сказал командир боевой машины.

В свою очередь, командир батареи рассказал, как в ходе специальной военной операции его подразделением был нанесен удар по командному пункту противника.

«Когда мы находились на боевом дежурстве, от командования поступили координаты цели. Батарея немедленно была приведена к боевому применению. В ходе выполнения боевой задачи был поражен командный пункт противника», - отметил командир.

Накануне командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Среди награжденных военнослужащие соединения специального назначения, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.