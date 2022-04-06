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Командующий ЦВО наградил отличившихся в ходе спецоперации на Украине военнослужащих

Ян Брацкий
05:00 06.04.2022
Военнослужащим ЦВО были вручены орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

«Солдаты, сержанты и офицеры, в ходе выполнения боевых задач вы проявили стойкость, мужество, отвагу и героизм. Для меня огромная честь выполнять свою долг вместе с вами. Еще раз выражаю вам слова огромной благодарности за верную службу и честное выполнение долга. Большое командирское спасибо за выполнение задачи и то, что вы сберегли себя. Желаю вам дальнейших успехов и только победы. Правда за нами, а значит мы победим», - сказал генерал-полковник Александр Лапин, вручая награды отличившимся военнослужащим.

Среди награжденных военнослужащие соединения специального назначения, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты. Военнослужащим ЦВО были вручены такие государственные награды, как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

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