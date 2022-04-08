США внесли еще восемь россиян и 29 организаций из РФ в санкционный список

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Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме прочих, Вашингтон внес в список «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд подобных предприятий, гласит документ. Под ограничения также попали конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин» и Балтийский завод.

Вместе с тем, Минфин Соединенных Штатов исключил из-под санкций против официальной Москвы телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику. Помимо финансовых вложений, Вашингтон запретил предоставление ряда услуг лицам на территории РФ. Вслед за этим, сенат Штатов одобрил предложение о запрете импорта энергоносителей из России. Теперь законопроект поступит в палату представителей для утверждения внесенных в него правок, а затем на подпись главе Белого дома.

Масштабные санкции США, ЕС, Великобритании и ряда других стран против России стали реакцией на проведение Москвой специальной военной операции на территории Украины. Ее цель - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.