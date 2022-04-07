Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

В начале марта Джо Байден заявил, что это решение ударит и по самим Штатам. Однако Вашингтон считает необходимым пойти на такой шаг.

© Фото: Unsplash

Сенат США в ходе голосования поддержал предложение о запрете импорта энергоносителей из России. Далее законопроект поступит в палату представителей для утверждения внесенных поправок, а затем - на подпись президенту страны.

Напомним, в начале марта Белый дом запретил импортировать из России энергоносители. Об этом объявил Джо Байден, отметив, что это решение ударит и по самим Штатам. Однако Вашингтон считает необходимым пойти на такой шаг.