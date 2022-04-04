Автоэксперт рассказал, каким водителям сейчас следует воздержаться от езды по Москве

В настоящий момент не следует менять зимнюю резину на летнюю, так как теплая погода в столице, несмотря на начало апреля, еще не успела установиться.

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Вследствие намерзания переохлажденного дождя и мокрого снега на московских дорогах образовался гололед. При этом, следует отметить, что некоторые водители уже успели «переобуться». О том, какие правила следует соблюдать владельцам ТС, в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, в настоящий момент не следует менять зимнюю резину на летнюю, так как теплая погода в столице, несмотря на начало апреля, еще не успела установиться.

«Не стоит сейчас пока торопиться со сменой резины. Подождать где-то до числа 10-12 апреля и посмотреть на прогноз погоды. Выезжая на дорогу, смотрите на дорожное покрытие», - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что, если автовладелец уже успел поменять резину на летнюю, в такие дни, когда на дорогах гололед, стоит воздержаться от езды, чтобы не создавать аварийные ситуации на дороге.

«В любом случае если резина шипованная, то вообще не стоит сейчас на таком асфальте разгоняться и резко тормозить, потому что шипы могу оказать плохую услугу водителю, машина поедет быстрее. Если разгоняться и тормозить быстрее, шипы могут повылетать, и до следующей зимы их не хватит», - предупредил Сажин.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе начнется постепенное потепление. По словам синоптиков, постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду столица окажется на восточной периферии циклона.