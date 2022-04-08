ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

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Банк России разрешил банкам приступить к продаже валюты, поступившей в кассы с 9 апреля. Мера начинает действовать с 18 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Кроме того, с открытых до 9 марта вкладов теперь можно снимать наличные евро. Общий лимит на снятие валюты сохраняется на уровне 10 тысяч долларов. Средства сверх лимита можно получить в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи», - говорится в сообщении.

Начиная с 8 апреля ЦБ отменил комиссию на покупку валюты, которая составляла 12%. Ранее стало известно, что регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 300 б. п., до 17% годовых. Решение вступит в силу с 11 апреля текущего года.

В сообщении пресс-службы Банка России сказано, что, хотя внешние условия для экономики РФ остаются сложными, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.