В стране и мире ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых Андрей Аркадьев Решение вступит в силу с 11 апреля 2022 года. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 300 б.п., до 17% годовых. Решение вступит в силу с 11 апреля текущего года, сообщает пресс-служба регулятора. В сообщении сказано, что хотя внешние условия для экономики РФ остаются сложными, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Накануне стало известно, что ПСБ начал выдавать ипотечные кредиты по военной и гражданской ипотеке в рамках обновленной программы с господдержкой. В начале марта сообщалось, что Банк России готовит ряд мер поддержки для заемщиков с кредитами по плавающим ставкам. Меры нацелены на поддержку финансовой и ценовой стабильности, а также и защиту сбережений россиян от обесценивания на фоне санкций со стороны Запада. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика