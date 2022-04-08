«Глаза выколоты, уши отрезаны»: о чем говорится в опубликованных МО РФ архивах о зверствах украинских националистов в годы войны

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Группы уцелевших после Великой Отечественной войны украинских националистов совершили множество преступлений в отношении жителей стран Восточной и Центральной Европы. Подробности зверств последователей человеконенавистнической идеологии представлены в документах Центрального архива Минобороны РФ, которые ведомство опубликовало накануне на своем сайте.

Документы свидетельствуют, что чрезвычайная жестокость украинских националистов была обусловлена программой, предусматривающей осуществление террора.

«В связи с ситуацией на западе первостепенной задачей каждого члена УПА* вооружаться, усилить террор против совпартактива, уничтожать всех русских и украинцев независимо, присланный или местный, но активно помогает советской власти», - гласят документы, изъятые у одного из бандеровцев.

Доподлинно известно, а теперь и документально представлено, что националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Особую жестокость члены банд проявляли в отношении красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и после нее.

«Группой бандеровцев лейтенант т. Мартынюк, старший сержант т. Сидоров и красноармейцы т.т. Черноморец и Аскеров были зверски убиты и зарыты на обочине дороги в районе боя. Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении», - сказано докладной записке члена Военного Совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов.

Творя самый настоящий террор, украинские националисты убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев. Местных жителей преступники склоняли к сотрудничеству а в случае отказа учиняли над ними жестокую и публичную расправу. Постепенная ликвидация банд привела к окончательному налаживанию мирной жизни.

* ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ