Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Глаза выколоты, уши отрезаны»: о чем говорится в опубликованных МО РФ архивах о зверствах украинских националистов в годы войны

Ян Брацкий
02:14 08.04.2022
Украинские националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также своих соотечественников, не сочувствовавших бандеровцам.
«Глаза выколоты, уши отрезаны»: о чем говорится в опубликованных МО РФ архивах о зверствах украинских националистов в годы войны
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Группы уцелевших после Великой Отечественной войны украинских националистов совершили множество преступлений в отношении жителей стран Восточной и Центральной Европы. Подробности зверств последователей человеконенавистнической идеологии представлены в документах Центрального архива Минобороны РФ, которые ведомство опубликовало накануне на своем сайте.

Документы свидетельствуют, что чрезвычайная жестокость украинских националистов была обусловлена программой, предусматривающей осуществление террора.

«В связи с ситуацией на западе первостепенной задачей каждого члена УПА* вооружаться, усилить террор против совпартактива, уничтожать всех русских и украинцев независимо, присланный или местный, но активно помогает советской власти», - гласят документы, изъятые у одного из бандеровцев.

Доподлинно известно, а теперь и документально представлено, что националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Особую жестокость члены банд проявляли в отношении красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и после нее.

«Группой бандеровцев лейтенант т. Мартынюк, старший сержант т. Сидоров и красноармейцы т.т. Черноморец и Аскеров были зверски убиты и зарыты на обочине дороги в районе боя. Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении», - сказано докладной записке члена Военного Совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов.

Творя самый настоящий террор, украинские националисты убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев. Местных жителей преступники склоняли к сотрудничеству а в случае отказа учиняли над ними жестокую и публичную расправу. Постепенная ликвидация банд привела к окончательному налаживанию мирной жизни.

* ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:07 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры предположительного момента массовой стрельбы в Тель-Авиве
21:32 Армия
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции
19:39 Армия
Видео
ВС РФ полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка
18:59 В стране и мире
Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
18:56 В стране и мире
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
Популярное
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.