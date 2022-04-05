ФНС разработала сервис для регистрации ИП и юрлица за один день

Оформление происходит онлайн, для него требуется минимальный набор документов, рассказали в ведомстве.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила сроки регистрации компаний и статуса индивидуального предпринимателя. С 5 апреля через специальный электронный сервис это можно сделать за один рабочий день.

«Через электронный сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" теперь можно за один рабочий день зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем», - сообщили в пресс-службе ФНС.

Уточняется, что юрлицо в форме ООО за этот срок можно зарегистрировать при условии, что используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. Единственный учредитель при этом является руководителем создаваемой компании, отметили в пресс-службе. Для регистрации ИП достаточно направить заявление и скан паспорта.

«В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью. Если ее нет, то получить ее следует в любом удостоверяющем центре из перечня, опубликованного на сайте Минцифры России», - добавили в ведомстве.

Там разъяснили, что результаты рассмотрения документов придут заявителю на указанную электронную почту. Их также можно посмотреть в профиле на сервисе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предусматривает меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Так, документ дает право на новые кредитные каникулы малому и среднему бизнесу.