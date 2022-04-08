Жилые дома и детская поликлиника: ВСУ за сутки выпустила по ДНР более 250 снарядов

В результате обстрела 23 мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР более 250 снарядов. Об этом сообщила Народная милиция. В частности, под огнем ВСУ и неонацистов оказались жилые районы Донецка и Еленовки. Серьезно пострадала и Ясиноватая.

Ранним утром снаряд прилетел прямо в здание детской поликлиники. Врачи говорят, что если бы украинские артиллеристы начали обстрел Ясиноватой чуть позже, то жертв было бы не избежать.

Вместо приема детей врачи с самого утра разбирают завалы. Мебель, уцелевшую аппаратуру уносят вглубь здания.

Кабинет дипломных проектов под открытым небом. Снаряд попал и в крышу строительного техникума через улицу от детской поликлиники. Били залпами - целенаправленно - по самому центру города.

Украинская артиллерия минувшей ночью атаковала и пригороды Донецка. Под обстрелы попали десять населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии 23 мирных жителя, в том числе один ребенок получили ранения. Были повреждены 43 жилых дома, три объекта гражданской инфраструктуры.

Все обстрелы гражданских объектов, ранения мирных жителей фиксируются генеральной прокуратурой ДНР. Материалы приобщаются к уголовным делам в отношении командования армии Украины.

Несколькими днями ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для дальнейшего обвинения России. Также в военном ведомстве подчеркнули, что российская сторона имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных преступлениях киевского режима.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов, Павел Кольцов