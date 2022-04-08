В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жилые дома и детская поликлиника: ВСУ за сутки выпустила по ДНР более 250 снарядов

21:02 08.04.2022
В результате обстрела 23 мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения.
Жилые дома и детская поликлиника: ВСУ за сутки выпустила по ДНР более 250 снарядов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР более 250 снарядов. Об этом сообщила Народная милиция. В частности, под огнем ВСУ и неонацистов оказались жилые районы Донецка и Еленовки. Серьезно пострадала и Ясиноватая.

Ранним утром снаряд прилетел прямо в здание детской поликлиники. Врачи говорят, что если бы украинские артиллеристы начали обстрел Ясиноватой чуть позже, то жертв было бы не избежать.

Вместо приема детей врачи с самого утра разбирают завалы. Мебель, уцелевшую аппаратуру уносят вглубь здания.

Кабинет дипломных проектов под открытым небом. Снаряд попал и в крышу строительного техникума через улицу от детской поликлиники. Били залпами - целенаправленно - по самому центру города.

Украинская артиллерия минувшей ночью атаковала и пригороды Донецка. Под обстрелы попали десять населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии 23 мирных жителя, в том числе один ребенок получили ранения. Были повреждены 43 жилых дома, три объекта гражданской инфраструктуры.

Все обстрелы гражданских объектов, ранения мирных жителей фиксируются генеральной прокуратурой ДНР. Материалы приобщаются к уголовным делам в отношении командования армии Украины.

Несколькими днями ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для дальнейшего обвинения России. Также в военном ведомстве подчеркнули, что российская сторона имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных преступлениях киевского режима.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов, Павел Кольцов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:06 Армия
Видео
МО РФ: в ходе спецоперации уничтожено 8 украинских установок «Точка-У» и 90 процентов ракет на арсеналах
20:09 В стране и мире
Видео
МО РФ: Мариуполь будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями ВС РФ
17:25 В стране и мире
В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче
17:27 В стране и мире
В Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки
17:04 В стране и мире
Из России вышлют 45 дипломатов Польши
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.