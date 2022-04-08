В стране и мире МО РФ: Мариуполь будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями ВС РФ МО РФ: Мариуполь будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями ВС РФ. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В Минобороны России заявили о безусловном освобождении Мариуполя войсками ДНР и подразделениями ВС РФ. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники. «Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан. Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя», - отметил он. Материал подготовила: Виктория Ивашечкина В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика