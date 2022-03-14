В стране и мире Маск заявил о давлении на Tesla и SpaceX из-за антироссийских санкций Виталий Музыка Илон Маск узнал у подписчиков их мнение о возможном уровне инфляции в ближайшие несколько лет. © Фото: SpaceX, Globallookpress Читайте нас на: Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выразил обеспокоенность инфляционным давлением в сфере сырья и логистики, вызванным антироссийскими санкциями. «Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни», – написал он в Twitter. Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа в США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика