Маск заявил о давлении на Tesla и SpaceX из-за антироссийских санкций
Илон Маск узнал у подписчиков их мнение о возможном уровне инфляции в ближайшие несколько лет.
© Фото: SpaceX, Globallookpress
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выразил обеспокоенность инфляционным давлением в сфере сырья и логистики, вызванным антироссийскими санкциями.
«Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни», – написал он в Twitter.
Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа в США.