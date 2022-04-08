ЕС заморозил активы россиян и белорусов на 30 миллиардов евро

Еврокомиссия в середине марта создала целевую группу по аресту и заморозке активов для более эффективного применения санкций.

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Активы российских и белорусских граждан на сумму почти 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты, недвижимость и предметы искусства, заморожены в Евросоюзе (ЕС). Это следует из пресс-релиза Еврокомиссии (ЕК), распространенного 8 апреля.

ЕК в середине марта создала целевую группу по аресту и заморозке активов для более эффективного применения санкций. Сегодня она проведет встречу с представителями Соединенных Штатов и Украины.

«Более половины государств-членов (ЕС. - Прим.ред.) сообщили Еврокомиссии о замороженных активах на сумму 29,5 миллиардов евро, в том числе яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на 6,7 миллиардов евро», - сообщили в пресс-службе ЕК.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. В частности, они предполагают запрет на доступ в порты судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.