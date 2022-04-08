«Доделываем работу дедов»: артиллерист ДНР озвучил свою мотивацию воевать

Мельник - матерый артиллерист, командир орудия, воюет в ополчении еще с 2014 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллерийский взвод, ровняющий с землей украинских националистов на «Азовстали», состоит из бывших шахтеров. И настроения у них соответствующие.

«Доделываем работу дедов, как говорится. Наши деды чуть-чуть не доделали, а мы вот доделаем, чтобы так обидно не было», - сказал «Звезде» артиллерист ДНР с позывным Мельник.

Мельник - матерый артиллерист, командир орудия, воюет в ополчении еще с 2014 года.

Внутри «Гвоздики» - дым от пороха. Заряжающий подает снаряды в ствол, механик жмет на тормоз, чтобы машина не отпрыгнула назад во время выстрела, командир орудия проверяет введенные координаты.

Рядом с позициями артиллерии ДНР работает корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко - его съемочной группе удалось заснять кадры стрельбы самоходок по украинским националистам на «Азовстали».