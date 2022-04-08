«Гвоздики» на похороны: как артиллерия ДНР уничтожает боевиков на «Азовстали»

Артиллерийская батарея работает в десятке километров по прямой от промзоны. Цель - выбегающие из укрытий в сторону города украинские националисты.

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Самоходная артиллерия Донецкой Народной Республики беспощадно уничтожает украинских националистов, засевших на «Азовстали». За стрельбой установок «Гвоздика» наблюдал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«Четыре снаряда со скоростью 565 метров в секунду улетают в сторону "Азовстали". Так ствольная артиллерия Народной милиции ДНР поддерживает пехотинцев, которые борются с боевиками батальона украинских националистов», - прокомментировал корреспондент.

Артиллерийская батарея работает в десятке километров по прямой от промзоны. Цель - выбегающие из укрытий в сторону города украинские националисты. 122-миллиметровые снаряды отправляются навстречу врагу с интервалом 15 секунд. За 10 минут огневого налета из самоходок выкинули сотню гильз.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 2 019 украинских танков и других боевых бронемашин.