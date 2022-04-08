Постпред в Женеве рассказал о продавливании США решения приостановить членство РФ в СПЧ

По мнению Геннадия Гатилова, Штаты и их союзники практически монополизировали Совет по правам человека.

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Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что США продавливали решение о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

«Сейчас ситуация сложилась таким образом, что Соединенные Штаты и их союзники практически монополизировали Совет по правам человека и проводят в этом Совете угодные им решения», - рассказал Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, решение было принято в результате «неимоверного давления» на государства.

«Мы знаем факты того, как американские посланники работали и по столицам... надо признать, что не все страны были готовы противостоять такому жесткому давлению в силу целого ряда причин», - добавил постпред.

Он подчеркнул, что после принятия данного решения у него состоялись переговоры с рядом послов, которые рассказали, что на них было оказано давление «и что они вынуждены были проголосовать таким образом».

Напомним, генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН с 93 делегациями, проголосовавшими «за», 24 - «против» и 58 воздержавшимися. Среди отдавших голос за приостановку членства оказался ряд дружественных РФ стран, в том числе Сербия.