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В Кремле назвали принуждением к русофобии участие дружественных РФ стран в приостановлении ее работы в СПЧ ООН

Егор Левин
15:05 08.04.2022
Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия наносят вред только лишь самому Совету.
В Кремле назвали принуждением к русофобии участие дружественных РФ стран в приостановлении ее работы в СПЧ ООН
© Фото: UN Human Rights Council, Twitter
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом принуждения к русофобии голосование дружественных России стран за приостановление ее работы в Совете по правам человека ООН. Как заявил представитель Кремля, это «не вопрос того, чтобы понять и простить».

Песков подчеркнул, что необходимо понимание непростой обстановки и беспрецедентного давления, с которым сталкиваются друзья России, выражая свое мнение.

«Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколько-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем», - заявил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что подобные действия наносят вред только лишь самому Совету.

Ранее Генассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН с 93 делегациями, проголосовавшими «за», 24 «против» и 58 воздержавшимися. Среди отдавших голос за приостановку членства оказался ряд дружественных РФ стран, в том числе Сербия.

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