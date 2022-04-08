Еще одна планка русофобии: депутат Бундестага об осквернении памятника в Трептов-парке

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Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» прокомментировал тему осквернения памятника советским воинам-освободителям в Германии, в берлинском Трептов-парке. По словам парламентария, нарушителей вряд ли удастся найти, но общая волна русофобии в Германии начинает превышать мыслимые пределы.

«В СМИ поступила информаиця, что были осквернения, что нарисовали свастику, Путина прировняли к Сталину. Полиция ищет конечно же вандалов, будут открыты дела по двум пунктам - по осквернению памятников и использованию запрещенных немецкой конституцией знаков», - сообщил Шмидт.

Депутат отметил, что самое частое мнение, встречающееся в немецких СМИ - это о причастности к случившемуся беженцев из Украины, так как присутствуют косвенные признаки этого.

«Там и использование английского языка, и то, что вся вина за конфликт возложена на Путина и так далее. Примечательно, что в одной из надписей был призыв убивать всех русских. Уровень русофобии, конечно же, в Германии поднимается на еще одну планку», - отметил Шмидт.

По его словам, следует заметить, что даже канцлер Олаф Шольц признал всплеск русофобии и призвал население сбавить обороты.