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Еще одна планка русофобии: депутат Бундестага об осквернении памятника в Трептов-парке

Егор Левин
18:00 08.04.2022
Евгений Шмидт рассказал, что канцлер Олаф Шольц признал всплеск русофобии и призвал население сбавить обороты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russische Botschaft in Deutschland Посольство, Вконтакте
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Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» прокомментировал тему осквернения памятника советским воинам-освободителям в Германии, в берлинском Трептов-парке. По словам парламентария, нарушителей вряд ли удастся найти, но общая волна русофобии в Германии начинает превышать мыслимые пределы.

«В СМИ поступила информаиця, что были осквернения, что нарисовали свастику, Путина прировняли к Сталину. Полиция ищет конечно же вандалов, будут открыты дела по двум пунктам - по осквернению памятников и использованию запрещенных немецкой конституцией знаков», - сообщил Шмидт.

Депутат отметил, что самое частое мнение, встречающееся в немецких СМИ - это о причастности к случившемуся беженцев из Украины, так как присутствуют косвенные признаки этого.

«Там и использование английского языка, и то, что вся вина за конфликт возложена на Путина и так далее. Примечательно, что в одной из надписей был призыв убивать всех русских. Уровень русофобии, конечно же, в Германии поднимается на еще одну планку», - отметил Шмидт.

По его словам, следует заметить, что даже канцлер Олаф Шольц признал всплеск русофобии и призвал население сбавить обороты.

© Russische Botschaft in Deutschland Посольство, Вконтакте

«Это действительно новое явление, именно в таком масштабе русофобии в Германии еще не было. Поэтому люди обеспокоены, особенно русские. В школах детей начинают гнобить со стороны и учителей, и соклассников, и все это все из-за СМИ, когда вину за военный конфликт полностью здесь почему-то возлагают на русскоязычных граждан», - подытожил парламентарий.

Ранее посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии после появления русофобских надписей на расположенном в немецкой столице мемориале советским воинам-освободителям. Некоторые надписи красной краской призывали к убийству «всех русских». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба диппредставительства.

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