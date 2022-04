В стране и мире «Призыв к "убийству всех русских"»: опубликовано фото оскверненного мемориала советским воинам в Берлине Ян Брацкий В четверг, 7 апреля, вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами. © Фото: Russische Botschaft in Deutschland Посольство, Вконтакте Читайте нас на: Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии после появления русофобских надписей на расположенном в немецкой столице мемориале советским воинам-освободителям. Некоторые надписи красной краской призывали к убийству «всех русских». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба диппредставительства. «До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля 2022 г. На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству "всех русских". Рассматриваем эту подлую акцию, как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», - говорится в заявлении пресс-службы. Российские дипломаты уже проинформировали правоохранительные органы ФРГ о вопиющем факте вандализма. Посольство требует в ближайшее время устранить последствия атаки вандалов и установить все обстоятельства случившегося, после чего привлечь виновных к ответственности. © Russische Botschaft in Deutschland Посольство, Вконтакте В диппредставительстве еще раз обратили внимание на недопустимость терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и русофобии. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине. Также Александр Бастрыкин поручил принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия. © Russische Botschaft in Deutschland Посольство, Вконтакте В конце марта в посольстве России в Германии также выразили возмущение в связи с инцидентом на мемориале в берлинском районе Тиргартен. Неизвестные, как сообщалось, накрыли входящие в сооружение советские танки чехлами в цветах украинского флага, а также нанесли на них синюю и желтую краску. Российские дипломаты призвали найти и привлечь виновных к ответственности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика