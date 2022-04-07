«Призыв к "убийству всех русских"»: опубликовано фото оскверненного мемориала советским воинам в Берлине
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии после появления русофобских надписей на расположенном в немецкой столице мемориале советским воинам-освободителям. Некоторые надписи красной краской призывали к убийству «всех русских». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба диппредставительства.
«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля 2022 г. На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству "всех русских". Рассматриваем эту подлую акцию, как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», - говорится в заявлении пресс-службы.
Российские дипломаты уже проинформировали правоохранительные органы ФРГ о вопиющем факте вандализма. Посольство требует в ближайшее время устранить последствия атаки вандалов и установить все обстоятельства случившегося, после чего привлечь виновных к ответственности.