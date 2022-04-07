Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России

Соответствующий документ будет опубликован в пятницу, после этого ограничения вступят в законную силу.

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Постпреды стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

Для окончательного оформления ограничений будет запущена техническая письменная процедура утверждения. Санкции, как утверждается, будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 8 апреля. После этого они вступят в законную силу, сказано в заявлении представительства Франции ЕС, передает ТАСС.

Отмечается, что в пятый пакет санкций Евросоюза против России попадут бизнесмены, журналисты, представители сил безопасности и военные. Кроме этого, ограничения будет включать замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставки оружия в Россию.

«Санкции включают: запрет на доступ в порты судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии», - также говорится в сообщении представительства Франции.

Несколькими днями ранее власти ФРГ раскрыли подробности нового пакета санкций против России. Как подчеркивалось, ограничения могут затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции.