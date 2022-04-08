В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче

Ранее Ричард Мур заявил о том, что Москва якобы имеет отношение к трагедии в украинском городе.

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В Службе внешней разведки России (СВР) назвали циничной провокацию в украинской Буче. Помимо этого, ведомство предположило, что к инциденту может быть причастна британская разведка MI6, глава которой Ричард Мур ранее заявил об ответственности Москвы за произошедшее.

«Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?» - сказано в сообщении СВР.

Напомним, ранее глава MI6 обвинил Россию в «преступлениях в отношении мирных граждан Украины». В СВР отметили заинтересованность в том, почему Ричард Мур молчал, если знал о якобы готовящихся акциях.

Ранее в Кремле заявили, что цель провокации, устроенной украинской стороной в городе Буча, где якобы были обнаружены многочисленные жертвы среди мирного населения, будто бы оставшиеся после пребывания там ВС РФ, - очернение России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой.