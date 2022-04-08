В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче

Виктория Ивашечкина
17:25 08.04.2022
Ранее Ричард Мур заявил о том, что Москва якобы имеет отношение к трагедии в украинском городе.
В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче
© Фото: Alberto Pezzali. ZUMAPRESS. globallookpress
Читайте нас на:

В Службе внешней разведки России (СВР) назвали циничной провокацию в украинской Буче. Помимо этого, ведомство предположило, что к инциденту может быть причастна британская разведка MI6, глава которой Ричард Мур ранее заявил об ответственности Москвы за произошедшее.

«Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?» - сказано в сообщении СВР.

Напомним, ранее глава MI6 обвинил Россию в «преступлениях в отношении мирных граждан Украины». В СВР отметили заинтересованность в том, почему Ричард Мур молчал, если знал о якобы готовящихся акциях.

Ранее в Кремле заявили, что цель провокации, устроенной украинской стороной в городе Буча, где якобы были обнаружены многочисленные жертвы среди мирного населения, будто бы оставшиеся после пребывания там ВС РФ, - очернение России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
В Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки
17:25 В стране и мире
В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче
17:04 В стране и мире
Из России вышлют 45 дипломатов Польши
16:34 В стране и мире
Лавров допустил возможность проведения переговоров Россия - Украина не только в Белоруссии
16:28 В стране и мире
Глава Минэнерго: найти быструю замену российскому углю странам ЕС будет проблематично
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.