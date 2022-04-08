Лавров допустил возможность проведения переговоров Россия-Украина не только в Белоруссии

При этом глава МИД выступил за то, чтобы Минск продолжал играть позитивную роль в организации переговоров двух стран.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций могут проходить не только в Белоруссии, но также и в других странах.

«Белоруссия - прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя все зависит от договоренности сторон и не исключены встречи и в других странах», - цитирует РИА Новости заявление Лаврова после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

По словам главы российского МИД, Москва выступает за то, чтобы Минск продолжал играть позитивную роль в организации переговоров России и Украины.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров с Украиной, в связи с этим РФ сократила военную активность вокруг Киева и Чернигова.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина пытается затянуть и подорвать ход переговоров с РФ. Кроме того, глава дипведомства рассказал о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.