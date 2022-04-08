Кремль: любое расширение деятельности НАТО несет нестабильность

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В Кремле заявили, что любое расширение деятельности НАТО несет в себе нестабильность. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ убеждена в агрессивном характере работы альянса.

«Мы убеждены и сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса, это не оборонительный альянс. И любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несет дополнительной безопасности и стабильности», - заявил он.

Ранее лидеры входящих в НАТО стран разделились в своих мнениях о дальнейшей тактике взаимоотношений с Москвой. Так, Польша и Прибалтика занимают наиболее радикальную позицию и призывают полностью разорвать отношения альянса с официальной Москвой. Вместе с тем, Германия, Франция и Турция уверены в необходимости поддержания диалога.