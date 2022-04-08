Глава Минэнерго: найти быструю замену российскому углю странам ЕС будет проблематично

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с введенным ЕС запретом на импорт российского угля его объемы будут направлены на альтернативные рынки.

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов дал свою оценку решению стран ЕС отказаться от российского угля. По словам главы ведомства, данное ограничение ощутимо повлияет в первую очередь на них самих. Ведь найти быструю замену им будет проблематично.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с введенным ЕС запретом на импорт российского угля его объемы будут направлены на альтернативные рынки.



Напомним, запрет на поставки угля из России в страны Евросоюза, который содержится в пятом пакете санкций, начнет действовать с августа 2022 года. Кроме того, в юбилейный список ограничений входит и запрет на приобретение, импорт или передачу других твердых ископаемого топлива в ЕС.