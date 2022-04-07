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СМИ сообщили о первых поставках Китаю российских нефти и газа за юани

Анна Касаткина
15:15 07.04.2022
Bloomberg отмечает, что расчет за энергоресурсы в юанях потенциально способен пошатнуть доминирование доллара в мировой торговле.
СМИ сообщили о первых поставках Китаю российских нефти и газа за юани
© Фото: pixabay
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КНР ожидает прибытия партий угля и нефти из России, приобретенных за юани. Об этом со ссылкой на китайскую консалтинговую компанию Fenwei Energy Information Service Co. сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, несколько местных компаний использовали юани для покупки российского угля в марте и ожидают первых поставок в ближайшее время.

Что касается нефти, то, по данным источников агентства, ее груз прибудет в страну в мае. Это будут первые поставки после введения западных санкций против России.

Агентство отмечает, что расчет за энергоресурсы в юанях потенциально способен пошатнуть доминирование доллара в мировой торговле. Этому также способствуют планирующийся переход на расчеты в рупиях и в рублях при торговле российской нефтью с Индией, а также переговоры Саудовской Аравии и Китая о расчетах за часть нефти в юанях.

В 2019 году, как уточняет Bloomberg, доля доллара для совершения валютных операций в мире составляла 88%, доля юаня - 4,3%.

Ранее о переходе на рубли в расчете за нефть и газ с Россией заявили в Белоруссии. По словам премьер-министра страны Романа Головченко, это важный шаг для страны, которого она добивалась давно, так как он повлечет за собой экономические выгоды.

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