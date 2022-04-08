В стране и мире «Градом» по детской поликлинике: кадры последствий украинского артналета на Ясиноватую Тимур Шерзад Павел Кольцов По словам заместителя главврача детской поликлиники, трагедию предотвратила случайность - нанеси украинцы удар часом позже, снаряд прилетел бы в помещение, заполненное детьми. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Ранним утром снаряд прилетел прямо в здание детской поликлиники. Врачи говорят, если бы украинские артиллеристы начали обстрел Ясиноватой чуть позже, жертв было бы не избежать. «Буквально часом позже здесь бы находились сотрудники. Мы ведем активную прививочную кампанию. Если бы здесь находились детки и сотрудники, то трагедия была бы страшная», - заявила заместитель главврача Ольга Булавка. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов смог оценить состояние кабинета поликлиники после попадания украинского снаряда. «Вот так здание выглядит изнутри. Непонятно, сможет ли оно дальше функционировать. Мы видим, что перекрытия рухнули. Вот одна из балок металлических. Вот снаряд, который прилетел, судя по всему, от "Града". Еще раз напомню, что это детская поликлиника», - прокомментировал корреспондент. Вместо приема детей врачи с самого утра разбирают завалы. Мебель, уцелевшую аппаратуру уносят вглубь здания. Ранее в Минобороны России говорили о об уничтожении 2 019 украинских танков и других боевых бронемашин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика